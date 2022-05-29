Оккупанты начали первую погрузку металлопроката из Мариупольского порта

В Мариуполе российские оккупанты начали первую погрузку металлопроката из порта. Его будут вывозить малыми партиями.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в город также вошла большая группа кадыровцев.

К Мусору на улицах и угроза чумы: как выглядит оккупированный Мариуполь – жуткие фото

В Мариуполе кафиры начали погрузку металлопроката из порта

Андрющенко рассказал, что 28 мая российские захватчики начали первую погрузку металлопроката из Мариупольского порта.

Поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозиться малыми партиями. Продолжаем фиксировать и следить. Обращаемся к СМИ с помощью установки грузополучателей и маршрута судов,

– отметил советник мэра.



Захватчики начали погрузку металлопроката из Мариупольского порта / Фото Петра Андрющенко

Он добавил, что вечером 27 мая поступила информация о том, что в Мариуполь зашла большая группа кадыровцев. Вместе с попытками погрузки металлопроката в Мариупольском порту это указывает на то, что:

Кафиры отдали Мариуполь на откуп кадыровцам, чтобы они его разграбили. Так что никакого "восстановления" города не будет. Только мародерство и террор.

Не без помощи кадыровцев россияне обнаружили мариупольских специалистов, которые могут сделать невозможное.

Россияне осуществили первую погрузку металлопроката в Мариупольском порту: видео

Заметьте Цивилизация по-оккупантски: в Мариуполе устанавливают мобильные душевые

Как живет Мариуполь под оккупацией россиян

С начала полномасштабной войны россияне непрерывно бомбили Мариуполь. Только за 3 месяца захватчики убили не менее 22 тысяч местных жителей .

Вокруг города есть не менее 3 массовых захоронений. Украинские защитники рассказывали, что там может быть до 10 тысяч замученных россиянами людей. Об этом свидетельствуют кадры со спутника.

После эвакуации раненых украинских военных из "Азовстали" захватчики приступили к фактической аннексии. В частности, они раздают российские паспорта местному населению .

Также оккупационные войска продолжают депортировать украинцев. В сутки через российские "фильтрационные" лагеря проходят примерно 300 мариупольцев .

Кроме того, захватчики проводят в городе свои пропагандистские мероприятия. Они даже решили ввезти так называемую "гуманитарную помощь" с территории России. Однако бесплатно ее не получить. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что затем эту резинопомощь продают в магазинах.

Вероятно, Россия не планирует развивать Мариуполь, как и временно оккупированный Крым. В Кремле планируют превратить его в военную базу .

Стоит посмотреть – Андрющенко рассказал о критической эпидситуации в Мариуполе: видео