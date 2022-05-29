Окупанти розпочали перше навантаження металопрокату з Маріупольського порту

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у місто також зайшла велика група кадирівців.
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У Маріуполі окупанти розпочали навантаження металопрокату з порту
Андрющенко розповів, що 28 травня російські загарбники розпочали перше навантаження металопрокату з Маріупольського порту.
Оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити малими партіями. Продовжуємо фіксувати та слідкувати. Звертаємось до ЗМІ за допомогою зі встановлення вантажоотримувачів та маршруту суден,
– зазначив радник мера.
Загарбники почали навантаження металопрокату з Маріупольського порту / Фото Петра Андрющенка
Він додав, що ввечері 27 травня також надійшла інформація про те, що в Маріуполь зайшла велика група кадирівців. Разом зі спробами навантаження металопрокату в Маріупольському порту це вказує на те, що:
- Окупанти віддали Маріуполь на відкуп кадирівцям, аби вони його розграбовували. Тож ніякого "відновлення" міста не буде. Лише мародерство і терор.
- Не без допомоги кадирівців росіяни знайшли маріупольських спеціалістів, які можуть зробити неможливе.
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Як живе Маріуполь під окупацією росіян
- Від початку повномасштабної війни росіяни безперервно бомбардували Маріуполь. Лише за 3 місяці загарбники вбили щонайменше 22 тисячі місцевих.
- Довкола міста є щонайменше 3 масові поховання. Українські захисники розповідали, що там може бути до 10 тисяч закатованих росіянами людей. Про це свідчать кадри із супутника.
- Після евакуації поранених українських військових з "Азовсталі" загарбники розпочали фактичну анексію. Зокрема, вони роздають російські паспорти місцевому населенню.
- Також окупаційні війська продовжують депортувати українців. За добу через російські "фільтраційні" табори проходять приблизно 300 маріупольців.
- Окрім цього, загарбники проводять у місті свої пропагандистські заходи. Вони навіть вирішили завезти так звану "гуманітарну допомогу" з території Росії. Однак безкоштовно її не отримати. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що потім цю гумдопомогу продають в магазинах.
- Ймовірно, що Росія не планує розвивати Маріуполь, як і тимчасово окупований Крим. У Кремлі планують перетворити його на військову базу.
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