Оккупанты начали вывозить краденый металл из Мариуполя российскими судами

Российские оккупанты своими судами начали вывозить украинский металл из порта Мариуполя. Украденное переправляют в Ростов-на-Дону.

При этом в РосСМИ сообщают, что груз вывозят якобы "по договоренностям" , заключенным еще до начала полномасштабного вторжения, которое в России продолжают называть "спецоперацией". В компании "Метинвест", которой и принадлежит этот металл, опровергли информацию пропагандистов и подчеркнули, что не давали никаких предписаний по вывозу продукции в страну-агрессорку.

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Оккупанты вывозят своими судами украденный в Мариуполе металл

Журналисты "Схем" получили спутниковый снимок Planet Labs, на котором видно, что судно "RM-3" 28 мая остановилось у одного из причалов порта Мариуполя , где обычно загружают металл.

Расследователям удалось установить, что "RM-3" принадлежит российской компании "Река-Море" с местом регистрации в Ростове-на-Дону. Владельцем предприятия является бизнесмен Геннадий Арустамов, также владеющий четырьмя другими компаниями, связанными с речным и морским перевозкой грузов:

"БОФ-РМ";

"Уэллс";

"РМ-Брокер";

СК "Река-Море".

По данным ресурса Marine Traffic , российское судно вышло из порта Ростова-на-Дону 26 мая, а 27 мая вблизи города Таганрог выключило свой радар. Утром 28 мая "RM-3" пришвартовалось в порт Мариуполя, где и началась загрузка украинского металла.

Заявления россиян и их опровержение с украинской стороны

Одно из российских государственных медиа сообщило, что на судно загружают исключительно металл, который отправят в Ростов-на-Дону якобы "по договору" , который был якобы заключен еще до 24 февраля 2022 года.

Впрочем, в комментарии "Схемам" директор государственного предприятия "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский опроверг эти заявления пропагандистов и добавил, что владелица украденного россиянами металла - компания "Метинвест", принадлежащая Ринату Ахметову.

Мы уже увидели, что на это судно грузят продукцию Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, а именно рулоны металла и металлопрокат,

– уточнил Барский.

В "Метинвесте", в свою очередь, отметили, что никаких договоров на погрузку продукции на российское судно компания не подписывала и никаких подобных поручений не давала.

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К слову, в компании Ахметова, являющейся владелицей большинства продукции во временно оккупированном россиянами мариупольском порту, ранее уже заявляли , что россияне могут начать вывозить металл в города России, в частности Таганрог и Ростов-на-Дону, а также на территорию временно оккупированного Крыма.

По информации "Метинвеста", впоследствии Россия может начать продавать украденную украинскую продукцию в страны Африки и Азии , не поддерживающие введение санкционных ограничений против страны-агрессорки.

Еще одно кремлевское пропагандистское информагентство сообщило, что по состоянию на утро 30 мая загрузка судна "RM-3" в порту Мариуполя завершилась. Отмечается, что Россия планирует отправку еще одного судна , которое отправится в разрушенный оккупантами портовый город ориентировочно 2 – 3 июня.

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