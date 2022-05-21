Оккупанты "национализируют" компании, предоставляющие телекоммуникационные услуги

Российские убийцы убеждают людей на оккупированных территориях, что Украина сюда не придет. Оккупанты устанавливают пропаганду.

Об этом рассказали 21 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Мариупольский горсовет просит не распространять кадров наших защитников, которые публикует пропаганда

"Оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг", – рассказали в Генштабе.

Ситуация на захваченных территориях Харьковщины

Отдельные села Харьковской области находятся под российской оккупацией. Враг пытается распространять там кремлевскую пропаганду. Захватчики ограничивают связь с подконтрольной Украине территорией и проводят в населенные пункты свое радио и телевидение. Россияне убеждают людей, успешно захватывающих Украину.

Что происходит на Херсонщине

Российские убийцы терроризируют херсонцев . Они похищают людей из дома и во время проверок на блокпостах. О многих пропавших нет никакой информации.

Контролируют информацию в Мариуполе

Оккупанты также запугивают оставшихся в городе жителей Мариуполя. Россияне заявляют им, что их военные уже маршируют по киевскому Крещатику. Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

Кроме того, захватчики врут, что каждого мужчину, который выедет на подконтрольную Украине территорию, отправляют на передовую. Оккупанты изо всех сил удерживают информационную блокаду и строго контролируют фото- и видеосъемку .

"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – российский военный всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и "волонтеры" от ФСБ", – сказал Андрющенко.

Может заинтересовать – что сделали россияне в Харьковской области: смотрите видео

Ситуация на фронте 21 мая: коротко