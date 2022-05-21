Про це розповіли 21 травня у Генеральному штабі Збройних Сил України.

До теми Маріупольська міськрада просить не поширювати кадрів наших захисників, які публікує пропаганда

"Окупаційна влада проводить роботу щодо так званої "націоналізації" компаній-представників телекомунікаційних послуг", – розповіли у Генштабі.

Ситуація на загарбаних територіях Харківщини

Окремі села Харківської області перебувають під російською окупацією. Ворог намагається поширювати там кремлівську пропаганду. Загарбники обмежують зв'язок з підконтрольною Україні територією, та проводять в населені пункти своє радіо та телебачення. Росіяни переконують людей, що успішно захоплюють Україну.

Що відбувається на Херсонщині

Російські вбивці тероризують херсонців. Вони викрадають людей з домівок та під час перевірок на блокпостах. Про багатьох зниклих немає жодної інформації.

Контролюють інформацію в Маріуполі

Окупанти також залякують мешканців Маріуполя, які ще залишилися в місті. Росіяни заявляють їм, що їхні військові вже маршують київським Хрещатиком. Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Крім цього, загарбники брешуть, що кожного чоловіка, який виїде на підконтрольну Україні територію, відправляють на передову. Окупанти з усіх сил утримують інформаційну блокаду та суворо контролюють фото- та відеознімання.

"Ти не можеш почати робити навіть селфі без окремого дозволу солдатів, а навіть при його отриманні – російській військовий завжди поруч і контролює, що ти зняв. Знімати в місті можуть виключно пропагандисти та "волонтери" від ФСБ", – сказав Андрющенко.

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Ситуація на фронті 21 травня: коротко