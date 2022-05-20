Для цього окупанти обрізають зв'язок із рідними, які перебувають в підконтрольних Україні областях, а також намагаються провести в населенні пункти своє теле- та радіомовлення.

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Ситуація на тимчасово зайнятих територіях Харківської області

За даними Генштабу ЗСУ, попри опір місцевого населення ворог намагається насадити проросійські настрої та змусити вірити людей в кремлівські наративи. Щоб ті втратили зв'язок із реальним світом, окупанти продовжують блокувати роботу українських операторів та намагаються налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів. Паралельно відбувається розповсюдження пропагандистських матеріалів.

Раніше радник голови Маріупольської міської ради Петро Андрющенко розповів, що в ефірах пропутінських телеканалів неодноразово лунала теза про те, що владу в Харкові начебто захопили росіяни. Ймовірно, роблячи ставку на пропаганду, рашисти намагаються зламати бойовий дух містян.

Контрнаступ на Харківщині: останні новини

За попередніми даними Генштабу Збройних Сил України, на Харківському напрямку росіяни намагаються повернути втрачені позиції, звідки їх раніше вибили українські захисники. Водночас наші військові проводять успішні контрнаступальні дії.

За словами Ганни Маляр, наші воїни майже повністю звільнили Харківську область. Лише протягом останніх двох тижнів було деокуповано 23 населені пункти, однак загарбники намагаються активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп для подальшого відновлення вогню. Так, за даними Генштабу, російські бійці планують поновлювати наступ у районі міста Ізюм та завадити нашим військовим дійти до кордону з Росією.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що попри всі спроби росіян, спинити контрнаступ українських військових уже практично неможливо.

Тим часом мешканці, які вибралися з-під окупації розповідають про пережиті жахіття. Так, поліції показали селище Степанки, яке нещодавно вдалося звільнити від ворожої окупації. У ньому загарбники поруйнували геть усе, що лише могли: житлові будинки, приватні подвір'я, автомобілі. За даними слідчих, окупанти убивали місцевих жителів.

Відступаючи, російські окупанти не жаліють нічого живого та хаотично руйнують усе, що трапляється їм на шляху. Так, окрім мостів у області, які підірвали для уповільнення контрнаступу, загарбники понівечили будинки, парки та навіть дитячі атракціони.

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