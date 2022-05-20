Для этого оккупанты обрезают связь с родными, которые находятся в подконтрольных Украине областях, а также пытаются провести в населенном пункте свое теле- и радиовещание.

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Ситуация на временно занятых территориях Харьковской области

По данным Генштаба ВСУ, несмотря на сопротивление местного населения, враг пытается насадить пророссийские настроения и заставить верить людей в кремлевские нарративы. Чтобы те потеряли связь с реальным миром, оккупанты продолжают блокировать работу украинских операторов и пытаются наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов. Параллельно происходит распространение пропагандистских материалов.

Ранее советник главы Мариупольского городского совета Петр Андрющенко рассказал, что в эфирах пропутинских телеканалов неоднократно раздавался тезис о том, что власть в Харькове якобы захватили россияне. Вероятно, делая ставку на пропаганду, рашисты пытаются сломать боевой дух горожан.

Контрнаступление на Харьковщине: последние новости

По предварительным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, на Харьковском направлении россияне пытаются вернуть утраченные позиции, откуда их выбили украинские защитники. В то же время, наши военные проводят успешные контрнаступательные действия.

По словам Анны Маляр, наши воины почти полностью освободили Харьковскую область. Только за последние две недели было деоккупировано 23 населенных пункта, однако захватчики пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп для дальнейшего возобновления огня. Так, по данным Генштаба, российские бойцы планируют возобновлять наступление в районе города Изюм и помешать нашим военным дойти до границы с Россией.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что, несмотря на все попытки россиян, остановить контрнаступление украинских военных уже практически невозможно.

Между тем выбравшиеся из-под оккупации жители рассказывают о пережитых ужасах. Так, полиции показали поселок Степанки, который недавно удалось освободить от враждебной оккупации. В нем захватчики разрушили все, что могли: жилые дома, частные дворы, автомобили. По данным следователей, оккупанты убивали местных жителей.

Отступая, российские оккупанты не жалеют ничего живого и беспорядочно разрушают все, что случается им на пути. Кроме подорванных мостов в области, которые разрушили для замедления контрнаступления, захватчики изуродовали дома, парки и даже детские аттракционы.

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