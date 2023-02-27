Накапливает ли Россия авиацию возле Украины: что говорят в разведке

"Вторая армия мира" накопила определенное количество штурмовой авиации возле границ с Украиной. Таким образом россияне решили увеличить свой наступательный потенциал.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк. По его словам, штурмовую авиацию планируют задействовать в важнейших направлениях при наступлении.

Важно В России проблемы с ремонтом авиации, это влияет на интенсивность в бою, – военный эксперт

Россия накопила авиацию возле Украины

Они понимают, что это не удается. Они там не добились ни одного стратегического успеха, 95% сухопутных войск России так или иначе участвует в агрессии против Украины, у них нечем и некому воевать. Поэтому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации,

– рассказал Черняк.

Представитель разведки подчеркнул, что украинская система противовоздушной обороны с каждым днем ужесточается. На сегодняшний день она способна уничтожать не только ракеты и дроны-камикадзе, но и самолеты.

Применит ли Россия авианалет во время последующих ракетных ударов

Недавно военный эксперт, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что российские оккупанты стянули на границу с нашим государством по меньшей мере 400 самолетов, которые могут атаковать вместе с крылатыми и баллистическими ракетами. Кроме того, там есть и вертолеты, которые также могут атаковать.

Впрочем, вероятнее всего, захватчики приберегут их для поддержания из воздуха наземного наступления.

По словам Гетьмана, сейчас россияне просчитывают полезность и возможность использования этих самолетов для атаки с воздуха. Они понимают, что мы обезвреживаем 70 – 80% крылатых ракет, а самолетов мы будем сбивать еще больше, потому что это проще.