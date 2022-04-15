Оккупанты нанесли 3 ракетных удара по Киевщине: военные предупредили о повторных угрозах

15 апреля 2022 , 18:30
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В пятницу, 15 апреля, российские войска нанесли три ракетных удара по гражданским объектам на Киевщине. Власти не исключают возможности повторных обстрелов.

Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал глава Киевской военной администрации Александр Павлюк, информирует 24 канал. 

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Власти в очередной раз подчеркивают, что пока рано возвращаться в Киев 

После ночных ракетных ударов по машиностроительному заводу "Визар" в Вишневом, российские оккупанты продолжили обстрел Киевщины. 

Только сегодня были нанесены три ракетных удара по объектам в Киевской области,
– рассказал Павлюк. 

Глава ОВА подчеркнул, что не стоит исключать возможности повторных ударов по каким-либо объектам. Следовательно, лучше отложить возвращение в Киев "на более спокойные времена".

Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения,
– подчеркнул он в ходе беседы.  

Известно, что кроме обстрелов гражданскому населению на Киевщине грозят заминирования, которые до сих пор обезвреживают на деоккупированных территориях. 

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Автор: Юлія Бабич