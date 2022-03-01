Оккупанты нанесли авиаудар по воинской части в Дачном под Одессой: предварительно, есть жертвы

Российские оккупанты нанесли авиаудар по населенному пункту Дачное Одесской области, где расположена украинская военная часть морской пехоты. Предварительно, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

К теме Экипажи российских кораблей устраивают бунты из-за нежелания штурмовать Одессу

Больше деталей пока неизвестно. На место выехали спасатели.

Сообщение об авиаударе по Дачному от Сергея Братчука:

Добавим, что утром 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по военной части в селе Лощиновка возле Измаила Одесской области. Эту информацию сообщил Андрей Абрамченко, городской глава Измаила.

А 28 февраля враг также хотел нарушить воздушное пространство Одессы. Однако, к счастью, ничего не вышло. Помешала система противовоздушной обороны.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!