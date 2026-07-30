Оккупанты нанесли массированный удар по Киевской области: разрушен дом, есть пострадавшие

В ночь на 30 июля россияне провели атаку на Украину с помощью дронов и ракет. В результате ударов в Киевской области был разрушен дом, а также есть раненые.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

Каковы последствия атаки России на Киевскую область?

В ночь на 30 июля оккупанты провели массированную атаку на Киевскую область. В Броварском районе пострадали пять человек. Среди них – несовершеннолетний и две женщины.

Троих раненых оперативно госпитализировали, а еще двум оказали помощь на месте.

Кроме того, в результате ударов противника частично разрушен двухэтажный частный дом.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки. В Киевской ОГА подчеркнули, что все соответствующие оперативные службы работают на месте.

Враг в очередной раз наносит удары по мирным жителям и гражданским домам. Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – они спасают жизни,

– отметили в Киевской ОВА.

Что еще известно об атаке России 30 июля?

В ночь на 30 июля россияне запустили баллистические ракеты в направлении Киева. В результате в столице раздались взрывы.

Поступила информация о падении обломков в Святошинском районе. Из-за этого произошло возгорание на территории нежилой застройки и гаражного кооператива. К сожалению, известно об одном погибшем.

После серии взрывов в Киеве и Днепре также раздались громкие взрывы в Винницкой области. В настоящее время информация о последствиях уточняется.

Утром 30 июля во время воздушной тревоги во Львове прогремели взрывы. Вскоре Садовый сообщил, что в результате российской ракетной атаки предварительно зафиксированы повреждения домов. Ранения получили 6 человек.