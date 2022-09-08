Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: оставайтесь в укрытиях

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. В частности, они в очередной раз ударили по Кривому Рогу.

Об этом рассказал глава военной администрации Александр Вилкул. Атака произошла во время воздушной тревоги.

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Россияне ударили по Кривому Рогу

В 15:54 8 сентября в Кривом Роге объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередного вражеского обстрела.

Уже через 10 минут глава ВГА подтвердил информацию об атаке оккупантов.

Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях,

– написал Вилкул.

Других деталей глава ВГА не предоставил, поэтому неизвестно, были ли вследствие вражеского обстрела разрушения и пострадавшие.

Заметим, что в 16.16 воздушную тревогу в Кривом Роге отменили.

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Кратко о предыдущем обстреле Кривого Рога

Утром 6 сентября в Кривом Роге также прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Вилкул подтвердил, что россияне ударили по городу ракетами.

Вскоре в сети опубликовали видео, на котором можно увидеть густой столб черного дыма. Он был виден из всех районов Кривого Рога.

В Офисе генерального прокурора рассказали, что кафиры попали по нефтебазе, в результате чего там начался мощный пожар. Никаких военных объектов на ее территории не было.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко опубликовал видео работы пожарных. Он отметил, что спасатели выполняют "сложную и опасную работу" и поблагодарил их за службу.

Пламя удалось потушить спустя более 16 часов после вражеской атаки. К счастью, в результате пожара и ракетного удара захватчиков никто не пострадал.

В общей сложности россияне выпустили с юга Каспийского моря 5 крылатых ракет. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить четыре из них. Однако одна ракета "воздух - земля" Х-101 попала в нефтебазу в Кривом Роге.

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