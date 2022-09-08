Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: оставайтесь в укрытиях
Источник:телеграмм Александра Вилкула
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. В частности, они в очередной раз ударили по Кривому Рогу.
Об этом рассказал глава военной администрации Александр Вилкул. Атака произошла во время воздушной тревоги.
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Россияне ударили по Кривому Рогу
В 15:54 8 сентября в Кривом Роге объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередного вражеского обстрела.
Уже через 10 минут глава ВГА подтвердил информацию об атаке оккупантов.
Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях,
– написал Вилкул.
Других деталей глава ВГА не предоставил, поэтому неизвестно, были ли вследствие вражеского обстрела разрушения и пострадавшие.
Заметим, что в 16.16 воздушную тревогу в Кривом Роге отменили.
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Кратко о предыдущем обстреле Кривого Рога
- Утром 6 сентября в Кривом Роге также прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Вилкул подтвердил, что россияне ударили по городу ракетами.
- Вскоре в сети опубликовали видео, на котором можно увидеть густой столб черного дыма. Он был виден из всех районов Кривого Рога.
- В Офисе генерального прокурора рассказали, что кафиры попали по нефтебазе, в результате чего там начался мощный пожар. Никаких военных объектов на ее территории не было.
- Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко опубликовал видео работы пожарных. Он отметил, что спасатели выполняют "сложную и опасную работу" и поблагодарил их за службу.
- Пламя удалось потушить спустя более 16 часов после вражеской атаки. К счастью, в результате пожара и ракетного удара захватчиков никто не пострадал.
- В общей сложности россияне выпустили с юга Каспийского моря 5 крылатых ракет. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить четыре из них. Однако одна ракета "воздух - земля" Х-101 попала в нефтебазу в Кривом Роге.
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