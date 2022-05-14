Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из промышленных предприятий Славянска

14 мая 2022 , 14:47
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Источник:

фейсбук Вадима Ляха

Россияне продолжают наносить ракетные удары по украинским городам. Мишенью одной из таких атак противника стал Славянск.

Донетчина остается активным полем боя героев ВСУ с российскими оккупантами. Враг продолжает обстреливать мирное население и наносить большой ущерб гражданской инфраструктуре.

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Обстрел промышленного объекта в Славянске

Город Славянск оказался под огнем российских оккупантов. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

Он рассказал, что вчера, 13 мая, от ракетных обстрелов рашистов пострадало одно из промышленных предприятий города. Вадим Лях напомнил о том, что ни в коем случае нельзя выкладывать в сеть фото и видео с мест, куда попадают вражеские снаряды.

Война России против Украины: последние новости

  • Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия обстрелов российскими оккупантами Харьковской области. Как было известно и раньше, у циничности врага нет никаких пределов: решисты сжигают даже детские аттракционы и парки.
  • Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, Россия предпринимает попытки закончить войну на своих условиях. В частности, Путин хочет воплотить свой план при посредничестве Франции, Германии и Турции. Оккупанты поняли свой провал и намерены заключить "Минск-3". Арестович заверил, что Украина на такой шаг не пойдет.
  • Кроме того, россияне очень надеются на энергетический кризис, который возникнет ближе к зиме. По их мнению, это заставит Европу убеждать Украину в необходимости "договориться на любых условиях". Также враг очень надеется на истощение ВСУ. Таким образом, российские оккупанты будут делать все возможное для того, чтобы затягивать войну.
  • Впрочем, воплощать свое намерение по затягиванию боевых действий россиянам будет очень непросто. Как сообщает разведка, у рашистов уже не осталось боеспособных батальонно-тактических групп в резерве. Врагу приходится быстро мобилизовать новое "пушечное мясо" и призывников, а такие войска не слишком эффективны в боевых действиях.

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Автор: Ярослав Сиваківський