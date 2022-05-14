Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из промышленных предприятий Славянска

Россияне продолжают наносить ракетные удары по украинским городам. Мишенью одной из таких атак противника стал Славянск.

Донетчина остается активным полем боя героев ВСУ с российскими оккупантами. Враг продолжает обстреливать мирное население и наносить большой ущерб гражданской инфраструктуре.

Читайте также Рано еще возвращаться: оккупанты на Харьковщине минируют даже детские кровати

Обстрел промышленного объекта в Славянске

Город Славянск оказался под огнем российских оккупантов. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

Он рассказал, что вчера, 13 мая, от ракетных обстрелов рашистов пострадало одно из промышленных предприятий города. Вадим Лях напомнил о том, что ни в коем случае нельзя выкладывать в сеть фото и видео с мест, куда попадают вражеские снаряды.

Война России против Украины: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия обстрелов российскими оккупантами Харьковской области. Как было известно и раньше, у циничности врага нет никаких пределов: решисты сжигают даже детские аттракционы и парки.

Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, Россия предпринимает попытки закончить войну на своих условиях. В частности, Путин хочет воплотить свой план при посредничестве Франции, Германии и Турции. Оккупанты поняли свой провал и намерены заключить "Минск-3". Арестович заверил, что Украина на такой шаг не пойдет.

Кроме того, россияне очень надеются на энергетический кризис, который возникнет ближе к зиме. По их мнению, это заставит Европу убеждать Украину в необходимости "договориться на любых условиях". Также враг очень надеется на истощение ВСУ. Таким образом, российские оккупанты будут делать все возможное для того, чтобы затягивать войну.

Впрочем, воплощать свое намерение по затягиванию боевых действий россиянам будет очень непросто. Как сообщает разведка, у рашистов уже не осталось боеспособных батальонно-тактических групп в резерве. Врагу приходится быстро мобилизовать новое "пушечное мясо" и призывников, а такие войска не слишком эффективны в боевых действиях.

Смотрите также – на Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление: видео