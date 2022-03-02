Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске
Источник:Pravda Gerashchenko
Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске, что на Луганщине. Это произошло 2 марта – на седьмой день войны, которую Россия начала против Украины.
Соответствующую информацию сообщил советник главы министра внутренних дел Антон Геращенко. Накануне, 1 марта, оккупанты устроили о телебашнях в Киеве.
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Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске
Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске,
– сообщил Геращенко.
Пока никакой дополнительной информации нет.
Оккупанты попали по телевышке в Лисичанске / Фото с телеграммы Антона Геращенко
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