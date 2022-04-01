Оккупанты нанесли значительный ущерб Николаеву: на восстановление нужно 84 миллиона гривен
Источник:Александр Сенкевич
Российские оккупанты безжалостно обстреливают города Украины. К примеру, в Николаеве они уже нанесли ущерб на 84 миллиона гривен.
Такие данные привел городской голова Николаева Александр Сенкевич. Оккупанты разрушают как жилые дома, так и различные другие объекты гражданской инфраструктуры.
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Больше всего ущерба – в жилом секторе
Только в жилищной инфраструктуре городские власти насчитали убытки более чем на 62 миллиона гривен. Значительные повреждения обнаружили и в других секторах:
- учебные заведения – более 12 млн грн;
- заведения физической культуры и спорта – 5,5 млн грн;
- заведения здравоохранения – 3,5 млн грн;
- заведения социальной сферы – около 1 млн. грн.
Александр Сенкевич обещает, что Николаев обязательно отстроят. Но сначала нужно победить российских оккупантов.
Напомним, в результате обстрела Николаевской ОГА погибли уже 28 человек. Сейчас это не окончательные данные. Спасатели продолжают разбирать завалы, потому количество жертв может увеличиться.
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