Оккупанты нанесли значительный ущерб Николаеву: на восстановление нужно 84 миллиона гривен

Российские оккупанты безжалостно обстреливают города Украины. К примеру, в Николаеве они уже нанесли ущерб на 84 миллиона гривен.

Такие данные привел городской голова Николаева Александр Сенкевич. Оккупанты разрушают как жилые дома, так и различные другие объекты гражданской инфраструктуры.

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Больше всего ущерба – в жилом секторе

Только в жилищной инфраструктуре городские власти насчитали убытки более чем на 62 миллиона гривен. Значительные повреждения обнаружили и в других секторах:

учебные заведения – более 12 млн грн;

заведения физической культуры и спорта – 5,5 млн грн;

заведения здравоохранения – 3,5 млн грн;

заведения социальной сферы – около 1 млн. грн.

Александр Сенкевич обещает, что Николаев обязательно отстроят. Но сначала нужно победить российских оккупантов.

Напомним, в результате обстрела Николаевской ОГА погибли уже 28 человек. Сейчас это не окончательные данные. Спасатели продолжают разбирать завалы, потому количество жертв может увеличиться.

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