Оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами

Российские оккупанты сбрасывают на "Азовсталь" сверхтяжелые авиабомбы. В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских.

В большинстве в бомбоубежищах завода – женщины с детьми и пожилые люди. Но это не останавливает российских захватчиков.

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Заметим, что россияне уже второй день интенсивно обстреливают "Азовсталь" из всего имеющегося у них оружия. Они предложили бойцам полка "Азов" сдаться в плен, но те отказались это сделать.

Украина просит о гуманитарных коридорах из города и завода

Украина требует открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, чтобы можно было вывезти мирных жителей. Отдельно просят о коридоре из комбината "Азовсталь".

В Мариуполе сложная ситуация

В городе отсутствуют вода, еда, отопление, свет. Кроме этого, вокруг города оккупанты развернули 4 "фильтрационных" лагеря и продолжают принудительно вывозить украинцев на неподконтрольные нашему государству территории и в Россию. В оккупированный Донецк депортировали врачей. В городе не осталось медиков, поэтому теперь невозможно получить качественную медицинскую помощь или хотя бы консультацию.