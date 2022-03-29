Оккупанты наносят удары по нефтебазам: Шмыгаль объяснил, есть ли опасность дефицита топлива

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, есть ли риск дефицита топлива из-за постоянных обстрелов нефтебаз россиянами. Он отметил, что уже ведутся переговоры с другими странами относительно поставок.

Шмыгаль отметил, что уже предприняли ряд мер, имеющих своей целью предотвратить проблемы с нефтью.

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В интервью Интерфаксу премьер-министр отметил, что проводится обеспечение ВСУ и стратегических отраслей. Он напомнил, что власти убрали акциз на горючее, снизили НДС и помогают аграриям во время посевной.

Шмыгаль добавил, что сейчас проводится переориентация на другие источники поставок.

Работаем с сетями и с точки зрения доставки горючего в страну, и с точки зрения его цены на АЗС. Ведем переговоры с мировыми компаниями и другими государствами по поводу поставок. Не скажу, что это просто переориентироваться с одних источников поставок на другие. Однако это путь, и мы двигаемся по нему,

– сказал Шмыгаль.

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Последние несколько дней оккупанты уничтожают ракетами нефтебазы на западе страны. Под обстрелы попали хранилища нефти во Львове, Ровно и Луцке.