Оккупанты наращивают оборону Крыма, первые звоночки деоккупации Горловки: главное из Генштаба

Уже 368 сутки украинские защитники героически противостоят захватчикам. Самая сложная ситуация сейчас на Востоке нашей страны. Враги концентрируются там на пяти направлениях.

Генеральный штаб ВСУ традиционно обнародовал утреннюю сводку. Об актуальной ситуации на фронте – читайте в материале 24 Канала.

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Какая ситуация на фронте

Россияне продолжают наступать – сейчас они сконцентрировались на 5 основных направлениях. Речь идет о:

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Шахтерском.

За прошедшие сутки на указанных направлениях ВСУ отбили 71 атаку. В Генштабе предупреждают о значительной угрозе нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня. Нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди,

– добавили в сводке.

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Россияне наращивают оборону временно оккупированного Крыма

Оккупанты пытаются увеличить оборону временно оккупированного полуострова. В частности, захватчики строят фортификационные сооружения.

Для этого из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих-срочников для выполнения инженерных работ. Это может свидетельствовать о том, что российские оккупанты не на шутку напуганы и понимают, что время расплаты обязательно наступит.

Из-за страха, что ВСУ успешно деоккупируют украинские территории, так называемый "городской прокурор" Горловки Донецкой области сложил свои полномочия. В настоящее время он готовится к эвакуации на территорию России.

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ВСУ эффективно ликвидируют противника и его технику

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по позициям личного состава и военной техники оккупантов. Также защитникам удалось сбить 3 вражеских беспилотника разных типов:

"Орлан-10",

"Supercam S350"

и "Ланцет-3".

В то же время ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы и еще 2 важные враждеские цели.