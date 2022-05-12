Оккупанты нарастили системы противовоздушной обороны в оккупированном Крыму

Российские захватчики не оставляют попытки наращивания сил для дальнейшей атаки Украины. Так, 12 мая вражеские системы противовоздушной обороны были замечены в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, ссылаясь на актуальную информацию на фронте по состоянию на 18:00.

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По имеющейся информации, противник осуществил наращивание системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова. В Генштабе не уточнили, где именно оккупанты разместили свои системы ПВО.

Над Крымским мостом нависла угроза

Несмотря на то, что ПВО россияне разместили на Западе полуострова, а Крымский мост расположен на Востоке, следует напомнить, что появилась информация о судьбе конструкции, соединяющей оккупированный Крым с Россией.

Так, ранее бывший главарь псевдореспублики боевиков "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что Крымский мост обречен на уничтожение Вооруженными Силами Украины. Террорист считает, что ВСУ нанесут ракетный удар по мосту тогда, когда это будет выгодно Украине.

Также он заявил, что Кремлю уже будет поздно и неудобно оправдываться перед своими гражданами за разрушенный Крымский мост.

Что об этом говорит Украина

Как заявил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив, пока что у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по российскому мосту через Керченский пролив. Однако судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен – это лишь вопрос времени.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также подтвердил возможность уничтожения Крымского моста. Произойдет это "как только будет возможность".

Крымский мост – это незаконная постройка между Крымом, оккупированным Россией и полуостровом Тамань в России. Его длина – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.

Добавим, что, по данным СМИ, российские оккупанты вывели в море с базы у временно оккупированного Севастополя почти все корабли, имеющие на борту ракетное оружие.

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