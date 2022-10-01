Пусть берут лопату и за трофеями, – российские военные насмехаются над своими мобилизованными

Российский оккупант на Запорожье в разговоре со своим другом обсудил особенности мобилизации, которую проводит Кремль. Он отметил, что мобилизованных запустят "на мясо".

Также он отметил, что Россия не отпустит его домой из Украины. Такой разговор врагов перехватила наша разведка.

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Наша разведка перехватила разговор врагов

Российский оккупант сообщил, что их точно не отпустят домой. Захватчик сказал, что он не поверит в то, что "долб***бов загонят, а старых выгонят".

Просто, грубо говоря, на мясо только запустить их, на**й и все,

– рассказал враг.

По его словам, в Украине другая война, чем была в Чечне и Сирии, где Россия тоже принесла много горя. По словам врага, автомат здесь не нужен, вместо этого нужно, как минимум, "пушку держать за пазухой".

Разведка перехватила разговор оккупантов: смотрите видео

На что его друг сказал, что, мол, какому-то Сергею еще ничего не давали.

Ну тогда, пусть берет лопату штыковую, на**й, и в атаку, на**й, за трофеями,

– посмеялся над своими же оккупант.

Россиянин звонил жене из Украины, чтобы попрощаться

Наша разведка сообщила, что российские военные понимают, что ситуация для них плохая из-за оцепления. Они звонят родным и прощаются.

В частности, наша разведка перехватила разговор оккупанта, который захотел попрощаться, но попросил никому не говорить. Он намекнул, что из разведывательной группы людей осталось очень мало.

Дай я с тобой наговорюсь хотя бы 2 минуты. Мне уже пох*р на эту связь. Пусть на**й пеленгуют. Пусть сюда прилетит,

– говорит в отчаянии оккупант.

Жена в ответ только кричит "нет". Однако оккупант заявил, что "нам п**да, мы в кольце".

Следует вспомнить, что Россия в войне уже потеряла десятки тысяч своих людей. По состоянию на 1 октября, уже погибли 59 610 оккупантов, а за минувшие сутки – 530.

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