Також він відзначив, що Росія не відпустить його додому з України. Відповідну розмову ворогів перехопила наша розвідка.

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Наша розвідка перехопила розмову ворогів

Російський окупант повідомив, що їх точно не відпустять додому. Загарбник сказав, що він не повірить в те, що "долб***бів заженуть, а старих виженуть".

Просто, грубо кажучи, на м'ясо тільки запустити їх, на**й і все,

– розповів ворог.

За його словами, в Україні інша війна, ніж була в Чечні та Сирії, де Росія також принесла багато горя. За словами ворога, автомат тут не потрібен, натомість треба, як мінімум, "гармату тримати за пазухою".

Розвідка перехопила розмову окупантів: дивіться відео

Натомість його друг сказав, мовляв, якомусь Сергєю ще нічого не давали.

Ну тоді, нехай бере лопату штикову, на**й, і в атаку, на**й, за трофеями,

– покепкував зі своїх же окупант.

Росіянин дзвонив дружині з України, щоб попрощатися

Наша розвідка повідомила, що російські військові розуміють, що ситуація для них погана через оточення. Вони дзвонять рідним та прощаються.

Зокрема, наша розвідка перехопила розмову окупанта, який захотів попрощатись, але попросив нікому не говорити. Він натякнув, що з його розвідувальної групи людей залишилось дуже мало.

Дай я з тобою наговорюсь хоча б 2 хвилини. Мені вже пох*р на цей зв'язок. Хай на**й пеленгують. Хай сюди прилетить,

– говорить у розпачі окупант.

Дружина у відповідь лише кричить "ні". Проте окупант заявив, що "нам п**да, ми в кільці".

Варто пригадати, що Росія у війні вже втратила десятки тисяч своїх людей. Станом на 1 жовтня вже загинуло 59 610 окупантів, а за минулу добу – 530.

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