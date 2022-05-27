Оккупанты назначили гауляйтеркой общины на Запорожье известную сепаратистку

Российские захватчики продолжают назначать своих ставленников в Запорожье. Так, гауляйтеркой Кирилловской общины стала откровенная сепаратистка Екатерина Уманец.

Об этом рассказали в Запорожской ОВА. Они подчеркнули, что Екатерина Уманец – гауляйтер Кирилловской общины – сепаратистка из Мелитополя.

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С 2014 года она скрывалась в Москве

Известно, что Екатерина Уманец с 2014 года скрывалась в России. Причем, в Украине против нее уже открывали уголовное дело за госпредательство. Сделали это правоохранители в 2017 году. Теперь же сепаратистка вернулась в Украину и стала очередной российской шестеркой на временно оккупированных территориях.

Заметим, что гайляйтер Кирилловской общины давно стала героиней базы "Миротворца" . Туда она попала после разгонки лжец о соль. Мол, в Украине люди так плохо живут, что за проезд в маршрутном такси им приходится рассчитываться солью.



Екатерина Уманец ранее попала в базу "Миротворца" / скриншот с сайта

К слову, в Мелитополь она вернулась в начале мая. Более того, Екатерина Уманец помогала организовывать "Бессмертный полк" 9 мая.

Какая сейчас ситуация в Мелитополе: коротко

18 мая появилось сообщение, что в Мелитополе удалось взорвать бронепоезд российских захватчиков. Случилось это в районе местного мясокомбината.

Впоследствии Алексей Арестович подтвердил , что на железной дороге произошел взрыв. Но тогда он отметил, что взорвали рельсы у бронепоезда, а не сам подвижной состав. Поэтому, добавил он, кафиры "обошлись легким испугом".

23 мая хорошие новости из Мелитополя сообщил мэр Иван Федоров. Он отметил, что удалось провести успешную спецоперацию. Благодаря ей кафиров удалось лишить цепочки снабжения. Сделали это силами военных, спецслужб и партизан города.

Тем временем российские захватчики потребовали от местных денег за выезд из Мелитополя. Тем, кто хочет бросить его, нужно заплатить до 5 тысяч гривен. Если же такой суммы на руках нет, то на блокпосте автомобиль заворачивают.

А еще по городу начали таксовать кафиры. Они разъезжают по Мелитополю на автомобилях, маркированных буквой Z. Также российские захватчики занялись переименованием улицы Дмитрия Донцова . Ее теперь назвали в честь чекиста-убийцы Павла Судоплатова. Заметим, что он был советским разведчиком, убившим Евгения Коновальца 23 мая 1938 года.

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