На российском блокпосту в Васильевке погибли 10 человек, которые хотели эвакуироваться

россияне продолжают издеваться над мирным населением Украины и делают невозможными попытки безопасно эвакуироваться на подконтрольные нашему государству территории. Люди буквально гибнут в пути.

Действующий мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона единых новостей рассказал, что на блокпосту россиян в Запорожской области погибли 10 человек, сообщает 24 канал. Речь идет о пункте в Васильевке, который сейчас является единственным путем выезда с временно оккупированных территорий.

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На блокпосту в Васильевке погибли 10 человек

Во временно оккупированной Васильевке уже несколько недель стоят огромные очереди из автомобилей украинцев, пытающихся выехать на подконтрольную Украине территорию, а именно в сторону Запорожья. Впрочем, россияне намеренно затягивают процесс и не дают людям эвакуироваться.

Число смертей возросло и достигло 10. Это те, кто не дождался эвакуации,

– заявил Федоров.

Чиновник отметил, что на блокпосту в Васильевке сейчас и дальше остается более тысячи автомобилей, ожидающих эвакуации. По его словам, недавно в местную больницу госпитализировали младенца с тепловым ударом, поскольку оккупанты целых два дня не пропускали авто с ребенком.

Напомним, что через Васильевку на подконтрольную Украине территорию пытаются выехать не только жители временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области, но и Херсонщины и Донбасса. Это вызвано тем, что россияне хоть как-то позволяют эвакуироваться только через этот пункт.

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