Оккупанты не оставляют попыток окружить Сумы
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В настоящее время Вооруженные Силы Украины ведут активные бои на Слобожанском направлении. В частности, здесь российские захватчики хотят по меньшей мере оцепить Сумы.
Орки уже долго атакуют как областной центр Сумы, так и Сумщину в целом. От рук оккупантов очень сильно страдает Ахтырка – город находится на грани уничтожения.
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Оккупанты наступления не проводят
По данным Генштаба, российские войска на Сумах активных наступательных действий не проводят. Правда, в целях усиления террористических группировок проводят перегруппировку войск и закрепляется на захваченных рубежах.
В то же время, у них существуют проблемы с поставкой боеприпасов на огневые позиции.
На каких еще направлениях происходит перегруппировка вражеских войск
- Ахтырка
- Харьков
- Изюм
Где сейчас орки ведут активные боевые действия
- Сватово
- Изюм
- Грушеваха
- Петровское
- Гусаревка
- Балаклея
- Лиман
- Малиновка
- Кочеток
- Безруки
- Александровка
- Большая Писаревка
- Тарасовка
- Олешня
- Недригайлов
- Ромны
- Талалаувка
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