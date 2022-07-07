Оккупанты не ожидали, что их достанут, – Ступак о точных ударах ВСУ по российским складам

Вооруженные Силы Украины продолжают точно уничтожать российские склады с боеприпасами и командные пункты. Эксперты говорят, что оккупанты не ожидали, что их достанут так далеко.

Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он говорит, что русские выбрали тактику еще Первой мировой войны – обстрел – наступление, и так по кругу.

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По его словам, немцы в Первую мировую так и работали – был сначала масштабный артобстрел, уничтожали позицию врага, подтягивали технику поближе к фронту. Так они продвигались.

"Однако украинцы придумали новую фишку благодаря западным друзьям – мы не уничтожаем каждый танк в отдельности, мы попадаем в склады оккупантов", – заявил Ступак.

Он подсчитал, что ВСУ уже получили 11 крупных российских складов за последние 2 недели.

И ежедневно видим видео, где "салюты" и "фейерверки" на объектах, которые находятся глубоко внутри вражеского фронта. То есть в тылах, где они не рассчитывали, что мы сможем их достать,

– объясняет экс-работник СБУ.

Он добавил, что были сообщения о том, что работающие на этих складах россияне дизертируют с этих объектов, потому что не хотят ночью получить прилет от HIMARS.

Сколько времени занимает доставка новых боеприпасов? По мнению эксперта, для россиян не проблема найти новое место и склад с боеприпасами.

"Они обычно брали какое-то предприятие на оккупированной территории Украины и использовали их под склады. А сейчас они просто ищут глубже в тылах другое предприятие подальше, чтобы уберечь склады от украинских обстрелов", – ответил он.

Но логистике доставки боеприпасов условно требовались около 3 – 4 часов, а сейчас это время увеличится в два-три раза. Поэтому российские артиллеристы просто будут ждать снарядов,

– рассказал Ступак.

По его словам, интенсивность огня от оккупантов должна измениться, однако россиянам все равно есть чем стрелять.

Ступак об ударах ВСУ по складам: смотрите видео



К слову, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что бойцы ВСУ уже несколько дней эффективно уничтожают военные склады россиян даже в тылу благодаря западной артиллерии. По его словам, эти удары снижают наступательный потенциал захватчиков.

Потери оккупантов по состоянию на 7 июля

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 36 650 российских бойцов. За прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 150 захватчиков.

Кроме того, у врага сокращается количество техники, хотя у него ее еще очень много. Впрочем, в металлолом уже удалось превратить 1602 танка, 3797 боевых бронированных машин, 815 артиллерийских систем, 247 РСЗО, а также 107 средств ПВО.