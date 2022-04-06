Оккупанты ночью нанесли около 27 ударов по жилым кварталам Харькова

В ночь на 6 апреля российские военные продолжили обстреливать Харьков. Они нанесли десятки ударов по жилым кварталам города.

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты пытаются деморализовать горожан. Поэтому они не прекращают наносить хаотические удары.

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Российские захватчики обстреливают жилые районы

Снова ночью наши населенные пункты и жилые районы Харькова обстреляли российские оккупанты. Снова пострадали районы ХТЗ, Северной Салтовки, Пятихаток, Малой Рогани, Дергачев,

– подчеркнул он.

Глава области добавил, что всего за ночь оккупанты по жилым кварталам города нанесли около 27 ударов с разных видов оружия. Делается все это для деморализации мирного населения. Также не прекращаются хаотические удары по гражданской инфраструктуре города.

Кроме того, Олег Синегубов обратился к жителям Харьковской области. Он попросил их не трогать снаряды, которые не разорвались. Как только увидите боеприпас – звоните по номеру 101.

Также глава ОВА призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Как только они прозвучали, нужно отправляться в укрытие. Это позволит спасти жизнь.

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