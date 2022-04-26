Оккупанты ночью обстреляли Николаев: от осколочного ранения погиб мужчина

Российские оккупанты ночью обстреливали Николаев. Из-за этого в собственном доме погиб мужчина.

Подробную информацию о последствиях ночных атак выясняют. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на возведение ОВА для Офиса Президента.

Заметьте Харьковские спасатели в сутки 14 раз тушили пожары, вспыхнувшие из-за обстрелов

Мужчина погиб в собственном доме

Погибший мужчина получил осколочное ранение во время обстрелов. Из-за этого он погиб в собственном доме.

Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Из-за этого пострадали два человека, 1 из которых – ребенок.

К теме – россиянам приказали сильнее атаковать Украину: смотрите видео

26 апреля Николаевская областная станция переливания крови приглашает доноров с I группой резус (+), III группой резус (-) и IV группой резус (+) и (-).Адрес: переулок Радио, 2Начало работы: с 8:00.