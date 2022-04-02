Оккупанты обокрали аптеку на Херсонщине

Российские солдаты продолжают мародерство. На этот раз они очистили аптеку, оставив мирных жителей без лекарств.

Российские солдаты грабят все, что встречается на их пути. "Одна из лучших армий мира" сумела проявить себя только как преступники и негодяи, которые проявляют "геройство" только в терроризировании местного населения.

Читайте также Как военные помогли эвакуироваться дедушке

Ограбление аптеки

В Херсонской области вражеские солдаты ограбили аптеку, не оставив в ней никаких лекарств. Жители Большой Балки видели, как оккупанты выносили целые мешки с препаратами, даже не скрывая своих действий.

Из-за кражи медикаментов местные жители остались без возможности приобрести необходимые лекарственные препараты.

Смотрите также: Награбленные в Украине россияне отправляют домой из белорусской почты