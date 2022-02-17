Оккупанты обстреливают поселки на Донбассе: людей призывают оставаться дома

Российские оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о режиме прекращения огня. Враг 17 февраля осуществил артобстрел жилых районов на Донбассе.

Боевики атаковали поселок Старый Айдар и Лобачево, которые расположены вблизи города Счастье. Об этом сообщается в социальных сетях Счастьенской городской территориальной общины.

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Велика вероятность повторения обстрела. Всех жителей убедительно просим не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий,

– говорится в сообщении.

Перечень домов, которые могут использоваться как бомбоубежища в городе Счастье:

улица Каштановая, дом 3;

улица Каштановая, дом 6;

улица Каштановая, дом 10;

улица Республиканская, дом 1;

улица Республиканская, дом 4;

улица Республиканская, дом 8;

улица Республиканская, дом 14;

улица Республиканская, дом 21;

улица Республиканская, дом 26;

улица Республиканская, дом 28;

улица Республиканская, дом 31;

улица Донецкая, дом 22;

улица Центральная, дом 4;

улица Центральная, дом 7;

улица Центральная, дом 12;

улица Центральная, дом 14;

улица Центральная, дом 16;

площадь Мира, дом 8;

площадь Мира, дом 9.

Обстрел Станицы Луганской

Российские оккупационные войска 17 февраля атаковали станицу Луганскую. Обстрел повлек разрушительные последствия – снаряд пробил и разрушил стену в детском саду.

К счастью, никто из малышей не пострадал, однако трое работников заведения получили контузии.

Боевики также атаковали и железнодорожную станцию Кондрашевская-нова. Снаряды прилетели в локомотивное депо. Люди не пострадали, но обстрел повредил тепловоз.

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Текст публикации Счастьенской городской территориальной общины:

ВНИМАНИЕ!!!

Вблизи города Счастье утром 17.02.2022 совершен артобстрел. Обстреляли поселок Старый Айдар и Лобачево. Большая вероятность повторения обстрелов.

Всех жителей Счастьенской общины убедительно просим не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.

Список домов, которые могут использоваться как бомбоубежища в городе Счастье:

улица Каштановая, дом 3;

улица Каштановая, дом 6;

улица Каштановая, дом 10;

улица Республиканская, дом 1;

улица Республиканская, дом 4;

улица Республиканская, дом 8;

улица Республиканская, дом 14;

улица Республиканская, дом 21;

улица Республиканская, дом 26;

улица Республиканская, дом 28;

улица Республиканская, дом 31;

улица Донецка, дом 22;

улица Центральная, дом 4;

улица Центральная, дом 7;

улица Центральная, дом 12;

улица Центральная, дом 14;

улица Центральная, дом 16;

площадь Мира, дом 8;

площадь Мира, дом 9