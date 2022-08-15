Оккупанты обстреливают Салтовку: по меньшей мере 2 человека ранены, местных просят быть в укрытиях

Утром 15 августа российские оккупанты снова открыли огонь по Харькову. Под ударом оказалась Салтовка.

Уже известно о по меньшей мере 2 раненых. Глава ОВА Олег Синегубов призывает находиться в укрытии.

Обратите внимание россияне ночью обстреляли Слободской район Харькова: попали в предприятие

Последствия обстрела Салтовки

Оккупанты из артиллерии обстреляли Салтовку. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из снарядов оккупантов упал возле остановки общественного транспорта. По меньшей мере 2 человека получили ранения.

Кроме того, снаряд попал в девятиэтажку. Из-за обстрелов загорелась крыша дома. По предварительным данным мэрии, жертв нет. Также возник пожар в гаражном кооперативе.

Еще один снаряд упал прямо во дворе жилого дома и повредил автомобили и детскую площадку. Также в домах поблизости вылетели окна.

Последствия обстрела Салтовки: смотрите видео

Мэр Харькова подчеркнул, что никаких военных объектов на месте не было. Терехов подчеркнул, что война россии с Украиной является геноцидом украинского народа.

россия обстреливала Харьков ночью

Ночью российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Враг открыл огонь около 2:50. россияне попали на территорию одного из предприятий.

Информации о пострадавших или жертвах, к счастью, не было.

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину

Ночью россия в очередной раз открыла огонь по населенным пунктам Днепропетровщины. Оккупанты обстреляли:

Никопольский район. Оккупанты открыли огонь из РСЗО "Град". Только по Никополю прилетело 20 снарядов. Повреждены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. К счастью, погибших и раненых нет.

Марганецкую общину. Там также прилетело около 20 вражеских снарядов. К счастью, разрушений и пострадавших нет.

Покровскую общину. В результате обстрела повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Синельниковский район. Туда россияне выпустили 4 ракеты С-300. Последствия атаки уточняют. Известно о разрушенном объекте социальной инфраструктуры.

Обратите внимание – последствия ночных обстрелов Славянска: смотрите видео