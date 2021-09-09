Оккупанты обстреливают железнодорожную станцию на Донбассе: движение поездов ограничили

В районе станции "Скотувата" Донецкой железной дороги утром 9 сентября боевики начали стрелять из тяжелого вооружения. Снаряды падают на расстоянии 2 километров от станции, поэтому там ограничили движение поездов.

В Укрзализныце всех пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях, а также следить за обновлением информации.

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Боевики обстреливают железнодорожную станцию ​​на Донбассе

Примерно в 8:00 недалеко от станции "Скотувата" Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды оккупантов падают на расстоянии 2 километров от станции.

Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Однако для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие.

Движение поездов ограничили

Кроме того, до стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 "Лиман" – "Скотувата" – "Лозовая" и №6003/6004 "Изюм" – "Скотувата" – "Светогорск" ограничили до станции "Фенольная".

О возобновлении привычных рейсов обещают сообщить.

Остановка железнодорожного сообщения с прифронтовой Авдеевкой: что известно

28 августа оккупанты открыли огонь по Авдеевке. Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра. В результате ранения получили 8 украинских защитников.

Из-за опасности, которая подстерегала в прифронтовом городе, на движение поездов из и в город установили ограничения. А 3 сентября его полностью восстановили.

Текст публикации Укрзализныци:

Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет.

Для безопасности работники станции и пассажиры оперативно эвакуированы в укрытия.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозовая и №6003/6004 Изюм – Скотувата – Святогорск ограничено до станции Фенольная.

Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.