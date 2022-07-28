Оккупанты из "Ураганов" ударили по агрофирме под Кривым Рогом: есть погибший и раненые
Источник:телеграм Николая Лукашука
Оккупанты 28 июля несколько раз обстреляли Криворожский район. Били по гражданским объектам. К сожалению, без жертв не обошлось.
россияне продолжают обстреливать Днепропетровщину. Из "Ураганов" они ударили по агропредприятию в Широковской общине, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Есть жертвы
К сожалению, в результате обстрела погиб 28-летний, еще два человека получили ранения. Их госпитализировали в больницу, состояние – средней тяжести.
На месте обстрела вспыхнул пожар. Лукашук рассказал, что загорелась сухая трава на площади 4 гектаров, однако спасатели уже все потушили.
Обстреливали и другие общины
- Кроме того, россияне ударили по окрестностям Новосеменовки в Апостоловской общине. Прошло без жертв и разрушений.
- Под обстрелы попали и приграничные территории Зеленодольской ТО. Тоже без пострадавших.
- Враг обстрелял поля в Великомихайловской общины Синельниковского района. Также возник пожар на площади около 10 гектаров.
В других районах Днепропетровской области днем было спокойно.
Обстрелы других регионов
- Ночь и утро 28 июля были неспокойны во многих регионах. В частности, пять ракет прилетели в Вышгородский район Киевской области.
- россияне ударили по Николаеву. Они повредили учебные заведения и жилые дома. Школа фактически разрушена. Ранение получил охранник заведения.
- русские убийцы атаковали и Черниговскую область.
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