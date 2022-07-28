Оккупанты из "Ураганов" ударили по агрофирме под Кривым Рогом: есть погибший и раненые

Оккупанты 28 июля несколько раз обстреляли Криворожский район. Били по гражданским объектам. К сожалению, без жертв не обошлось.

россияне продолжают обстреливать Днепропетровщину. Из "Ураганов" они ударили по агропредприятию в Широковской общине, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Есть жертвы

К сожалению, в результате обстрела погиб 28-летний, еще два человека получили ранения. Их госпитализировали в больницу, состояние – средней тяжести.

На месте обстрела вспыхнул пожар. Лукашук рассказал, что загорелась сухая трава на площади 4 гектаров, однако спасатели уже все потушили.

Обстреливали и другие общины

Кроме того, россияне ударили по окрестностям Новосеменовки в Апостоловской общине. Прошло без жертв и разрушений.

Под обстрелы попали и приграничные территории Зеленодольской ТО. Тоже без пострадавших.

Враг обстрелял поля в Великомихайловской общины Синельниковского района. Также возник пожар на площади около 10 гектаров.

В других районах Днепропетровской области днем было спокойно.

Обстрелы других регионов

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