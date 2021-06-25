Оккупанты обстреляли автомобиль украинских представителей в СЦКК: фото

Боевики продолжают нарушать договоренности о режиме тишины на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения. Под пули попал и автомобиль наблюдательной группы.

Наемники утром 25 июня открыли огонь по нашим позициям возле Новотошковского из минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия. В целом выпустили 52 мины.

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Обстрелы вели из Донецкого

В штабе Операции Объединенных сил подчеркнули, что обстрелы вели из Донецкого, а там недавно проводили якобы инженерные работы. Под огонь попал автомобиль наблюдательной группы "Новотошковское". К счастью, никто не пострадал.

Украина передала ноту голове СММ ОБСЕ

О цинизме оккупантов свидетельствует то, что огонь открыли во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста. Представители миссии были вынуждены покинуть опасную территорию.

Все нарушения украинская сторона зафиксировала и направила ноты в адрес председателя наблюдательной миссии ОБСЕ.

Накануне осколочное ранение получил украинский воин

Отметим, что только накануне украинский воин получил проникающее осколочное ранение возле Водяного. Оккупанты открывали огонь по украинским позициям из станковых гранатометов. Военного экстренно доставили в больницу. Его состояние оценили как средней тяжести.