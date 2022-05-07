Оккупанты обстреляли Богодухов на Харьковщине: загорелись грузовики и нежилые здания

Харьковщина продолжает страдать от атак российских военных. 7 мая враг в очередной раз обстрелял город Богодухов.

На месте российского нападения загорелись грузовики и нежилые здания. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Главное Ракетный удар по Полтавщине и свежая статистика потерь врага: главное за 73 день войны

Оккупанты обстреляли Богодухов в Харьковской области

Так, по данным следствия, сегодня, 7 мая около 2 часов ночи российская армия снова обстреляла город Богодухов в Харьковской области.

В результате обстрела Богодухова:

произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания,

также были повреждены девять транспортных средств, которые принадлежат местному предпринимателю.

Осмотр места происшествия проводил СО Богодуховского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области. Прокуроры Харьковской областной прокуратуры также участвовали в осмотре.



Последствия обстрела Богодухова в Харьковской области / Фото из телеграм-канала Харьковской прокуратуры

При процессуальном руководстве Харьковской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщили в прокуратуре, досудебное расследование осуществляется СО Управления СБУ в Харьковской области.

Обстрелы Харьковщины: последние новости

За минувшие сутки, 6 мая, оккупанты три раза обстреляли Харьков из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район. Кроме того, по городу нанесли и ракетный удар.

В результате обстрела Салтовки возник пожар в гаражах. К сожалению, не обошлось без жертв – там погиб пожилой мужчина, а его жена отравилась угарным газом.

7 мая россияне обстреляли музей Григория Сковороды. Поэтому там вспыхнул пожар. Пламя охватило почти все здание литературно-мемориального музея. Пожар удалось потушить только около 08:05. Россияне открыли огонь и снаряд попал прямо в крышу здания – помещение фактически разрушено. На месте происшествия получил ранение работник музея. При этом самые ценные экспонаты музея удалось спасти, поскольку их заранее переместили в безопасное место.