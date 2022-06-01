Оккупанты обстреляли более 20 городов и сел на Востоке: погибла женщина, 2 мужчин ранены
Источник:Группировка Объединенных сил
Ситуация на Востоке остается наиболее напряженной и сложной. Оккупанты применяют там чуть ли не весь спектр вооружения, убивая людей и разрушая города. Так, 31 мая, жертвами их преступных действий стали, по меньшей мере, 3 человека.
От обстрелов россиян на Востоке пострадали 3 человека
По информации группировки Объединенных Сил, оккупанты обстреляли в Донецкой и Луганской областях более 30 населенных пунктов. В результате этих атак погибла одна женщина, а еще 2 мужчины были ранены.
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Кроме того, захватчики повредили и повредили 45 гражданских объектов. Среди них – жилые дома, школа в искусстве, детсад и несколько хозяйственных сооружений. Следует заметить, что данные о количестве жертв, повреждениях и разрушениях не являются окончательными из-за активных боевых действий.
Для обстрелов мирных городов вдоль полосы обороны россияне используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем и наносят ракетно-бомбовые удары.
Россияне несут потери
Вместе с тем, в зоне ООС поделились и лучшими новостями. Военные из состава группировки Объединенных сил 31 мая отразили 9 атак врага. На 4 локациях, по состоянию на 21:00, до сих пор продолжались бои.
В результате россияне уже традиционно для себя понесли немалые потери. За сутки наши воины на Востоке ликвидировали живую силу кафиров, а также:
- 2 танка,
- 13 артиллерийских систем,
- 8 боевых бронированных машин,
- 6 автомобилей.
Ситуация на Востоке: последние новости
- Упорные бои продолжаются на Бахмутском и Северодонецком направлениях . Там кафиры проводят активные штурмовые действия. Враг не оставляет намерений установить полный контроль над Северодонецком и оцепить подразделения Сил обороны.
- В ночь на 31 мая захватчики нанесли ракетный удар по Славянску . Погибли три человека, еще шестеро были ранены. Также в результате повредили 7 многоэтажек и школу.
- 30 мая россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов . В результате убиты и ранены гражданские. Кроме того, разрушения получили 26 гражданских объектов – жилые дома, 2 школы, завод и аммиакопровод, критическая инфраструктура.
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