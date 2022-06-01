Оккупанты обстреляли более 20 городов и сел на Востоке: погибла женщина, 2 мужчин ранены

Ситуация на Востоке остается наиболее напряженной и сложной. Оккупанты применяют там чуть ли не весь спектр вооружения, убивая людей и разрушая города. Так, 31 мая, жертвами их преступных действий стали, по меньшей мере, 3 человека.

От обстрелов россиян на Востоке пострадали 3 человека

По информации группировки Объединенных Сил, оккупанты обстреляли в Донецкой и Луганской областях более 30 населенных пунктов. В результате этих атак погибла одна женщина, а еще 2 мужчины были ранены.

Обратите внимание Россияне проводят активные боевые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях

Кроме того, захватчики повредили и повредили 45 гражданских объектов. Среди них – жилые дома, школа в искусстве, детсад и несколько хозяйственных сооружений. Следует заметить, что данные о количестве жертв, повреждениях и разрушениях не являются окончательными из-за активных боевых действий.

Для обстрелов мирных городов вдоль полосы обороны россияне используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем и наносят ракетно-бомбовые удары.

Россияне несут потери

Вместе с тем, в зоне ООС поделились и лучшими новостями. Военные из состава группировки Объединенных сил 31 мая отразили 9 атак врага. На 4 локациях, по состоянию на 21:00, до сих пор продолжались бои.

В результате россияне уже традиционно для себя понесли немалые потери. За сутки наши воины на Востоке ликвидировали живую силу кафиров, а также:

2 танка,

13 артиллерийских систем,

8 боевых бронированных машин,

6 автомобилей.

Ситуация на Востоке: последние новости

Упорные бои продолжаются на Бахмутском и Северодонецком направлениях . Там кафиры проводят активные штурмовые действия. Враг не оставляет намерений установить полный контроль над Северодонецком и оцепить подразделения Сил обороны.

В ночь на 31 мая захватчики нанесли ракетный удар по Славянску . Погибли три человека, еще шестеро были ранены. Также в результате повредили 7 многоэтажек и школу.

30 мая россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов . В результате убиты и ранены гражданские. Кроме того, разрушения получили 26 гражданских объектов – жилые дома, 2 школы, завод и аммиакопровод, критическая инфраструктура.

Мнение эксперта – Россия будет драться за Северодонецк очень серьезно и жестко: смотрите видео