Оккупанты обстреляли больницу на Сумщине, когда там был прием пациентов: погиб ребенок
Источник:Дмитрий Живицкий
Приграничные территории Сумщины продолжают находится под атаками захватчиков. Россияне утром 30 ноября обстреляли больницу в Белополье. К сожалению, есть жертва.
оккупанты били из САУ, было 20 "прилетов". Следовательно, часть больницы разрушена. Об этом сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.
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В больнице было много пациентов
Российские снаряды взрывались на территории больницы, когда в медучреждении вели прием – там было много пациентов. 15-летний мальчик в то время очутился на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте.
Было 20 "прилетов" / Фото Сумской ОВА
Масштабные разрушения
Живицкий обнародовал кадры разрушений. Он рассказал, что "попадание" было на втором этаже. Там полностью разрушена стена.
- Кроме того, повреждены стоматологический и хирургический кабинеты.
- Выбило почти все окна на всех четырех этажах.
- Разрушен операционный блок.
Спасатели разбирают завалы на месте. Повреждения получили и 4 авто, стоявшие возле больницы. Отремонтировать их уже не получится. Также снаряды попали в помещение прокуратуры.
Обстрелянная больница / Фото Сумской ОВА:
Обстрелы Сумщины
- За последние сутки россияне совершили 158 артиллерийских и 28 минометных обстрелов Сумской области. Под прицелом – приграничные территории и населенные пункты.
- В результате атак повреждены частные дома, линии электропередач, зерносклады, сельскохозяйственная техника, автомобили и административные здания. Жертв не было.
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