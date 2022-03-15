Оккупанты обстреляли Большую Писаревку на Сумщине: страшные последствия в фото
Источник:телеграм-канал Дмитрия Живицкого
Российские захватчики продолжают уничтожать украинские города и села. 14 марта враг из артиллерии обстрелял Большую Писаревку, что на Сумщине.
Об этом в телеграме рассказал Дмитрий Живицкий, глава Сумской областной военной администрации. Он также опубликовал жуткие фото разрушенных домов.
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Пожары пришлось тушить под обстрелами
Живицкий отметил, что в результате атаки загорелись дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. К вечеру местные спасатели тушили пожары. Делали это в перерывах между артобстрелами. "Первые обстрелы были ночью, а днем продолжились. Горел продуктовый завод, магазины, повылетали окна в административных и частных домах", – уточнил глава ОВА.
Последствия вражеской атаки по Большой Писаревке / Фото с телеграм-канала Живицкого
По состоянию на ночь на 15 марта ВСУ ведут активные бои на Слобожанском направлении. Там российские захватчики хотят по меньшей мере окружить Сумы.
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