Детская игрушка на руинах: россияне разрушили подъезд многоэтажки в Часовом Яру

Российские террористы обстреляли Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Оккупанты ударили по жилому дому. Три человека получили ранения.

Российские военные нанесли авиаудар по городу Часов Яр Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали три человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Читайте также Десяток погибших и более полусотни пострадавших: Россия мощно ударила по Херсону

"Оставаться в области – опасно"

Павел Кириленко рассказал, что в результате прямого попадания врага разрушен подъезд пятиэтажки. Кроме того, повреждены новостройка и склад.

Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и в любое время. Оставаться в области – опасно! Эвакуируйтесь,

– подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Также Павел Кириленко показал ужасные фото последствий прилета. В частности, все, что осталось от разрушенного русской армией дома. А на руинах – детская игрушка.

Читайте также Ракета попала в жилой дом в Вышгороде: количество жертв стремительно возросло

Последствия российского удара по городу Часов Яр / Фото с телеграма Павла Кириленко

Где расположен Часов Яр: смотрите на карте

В Донецкой области от действий оккупантов уже погибли более 1200 человек

По состоянию на утро 25 ноября от рук оккупантов в Донецкой области погибли не менее 1223 местных жителей. Еще 2638 получили ранения. Данные обнародовал глава ОВА.

Павел Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв российской армии в Мариуполе и Волновахе. Поэтому, к сожалению, количество погибших и раненых может быть значительно больше.

Только за 25 ноября, по официальным данным, оккупанты ранили 3 человека в Бахмуте и одного жителя в Краматорске.

Стоит посмотреть – В освобожденном Лимане нашли массовое захоронение гражданских: смотрите видео