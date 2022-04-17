Оккупанты обстреляли Днепропетровщину с территории Херсонской области: есть погибший
17 апреля 2022 , 23:38Читати новину українською
Источник:телеграм Николая Лукашука
Российские оккупанты обстреляли окрестности Криворожского района Днепропетровской области. Огонь был открыт с территории Херсонщины.
Несмотря на это, границы Днепропетровской области защищены от оккупантов. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Заметьте Провокация россиян: оккупанты хотят ударить по Херсону из "Градов" и обвинить ВСУ
К сожалению, есть жертва
В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один человек.
Сегодня на Днепропетровщине зафиксирован один вражеский обстрел из Херсона по окрестностям Криворожского района. К сожалению, один человек погиб,
– заявил Лукашук.
К теме – оккупанты в упор расстреляли украинку: смотрите видео