Оккупанты обстреляли Гранитное и повредили жилые дома

На Донбассе боевики всю ночь вели прицельный обстрел села Гранитного. В результате этого задело несколько жилых домов.

Обстреливать деревню продолжили до 10 утра 26 октября. Об этом сообщил глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

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Обстреляли дома мирных людей

Как рассказал Василий Веселкин, оккупанты использовали оружие 120 калибра. Снарядами повредили 5 жилых домов и электросети.

Впрочем, могло быть и хуже: к счастью, жертв среди мирного населения нет. Поселковый глава призвал жителей ради собственной безопасности побыть дома.

Последствия обстрела Гранитного / Фото из фейсбука Василия Веселкина

Текущая ситуация на Донбассе: сводка ООС

За минувшие сутки оккупанты 4 раза нарушали тишину и однажды использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Один военнослужащий ООС получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском взрывном устройстве. Воины находятся в больнице, состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

По состоянию на 11:00 26 октября зафиксировали 3 нарушения режима тишины, 2 из которых с применением запрещенного вооружения.

Возле Гранитного российские наемники дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра, а в районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Полный текст публикации Василия Веселкина

Российско-оккупационные войска, в течение всей ночи и до десяти часов утра, вели обстрел села Гранитное. Использовали патроны 120-го калибра. Пострадали пять жилых домов. Повреждены электросети. К счастью, жертв нет. Призываю жителей ограничиться пребыванием дома ради своей безопасности.