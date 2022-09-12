Оккупанты обстреляли Харьков: оставайтесь в укрытиях
12 сентября 2022 , 13:19Читати новину українською
Источник:телеграм Олега Синегубова
Днем 12 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Пока информацию о жертвах уточняют.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
Россияне снова обстреляли Харьков
Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется,
– отметил Синегубов.
Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.