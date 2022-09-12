Оккупанты обстреляли Харьков: оставайтесь в укрытиях

Днем 12 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Пока информацию о жертвах уточняют.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Россияне снова обстреляли Харьков

Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется,

– отметил Синегубов.

Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.