Херсон под массированным обстрелом оккупантов: из минимум 7 пострадавших двое погибших
Источник:Ярослав Янушевич
Российские захватчики 12 декабря в очередной раз массированно обстреляли Херсон. К сожалению, по 2 человека погибли.
Оккупанты атаковали микрорайон Херсонского хлопкового комбината. По меньшей мере, 7 человек пострадали. Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.
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По меньшей мере 2 человека погибли
Янушевич рассказал, что сейчас известно о двух погибших. Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются в микрорайон Остров. Количество пострадавших там сейчас неизвестно.
Херсонцы, если слышите звуки взрывов, немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя,
– подчеркнул Янушевич.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что российские военные ударили по жилому сектору. Поврежден дом и линии электропередач. На месте работают спасатели.