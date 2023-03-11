В частности, в результате попадания российского снаряда возле супермаркета погибли трое мирных жителей. Информация о пострадавших уточняется.

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Спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрела

В обеденное время субботы, 11 марта, российские войска снова открыли огонь по Херсону. На Николаевском шоссе, по предварительным данным, обломки боеприпасов травмировали двух человек.

Пока известно о трех погибших. Работа экстренных служб продолжается – на месте обстрела уже работают спасатели, медики и полицейские.