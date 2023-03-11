Зокрема внаслідок влучання російського снаряда біля супермаркету загинуло троє мирних жителів. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу

В обідню пору суботи, 11 березня, російські війська знову відкрили вогонь по Херсону. На Миколаївському шосе, за попередніми даними, уламки боєприпасів травмували двох людей.

Наразі відомо про трьох загиблих. Робота екстрених служб триває – на місці обстрілу вже працюють рятувальники, медики та поліцейські.