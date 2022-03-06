Оккупанты обстреляли из "Града" институт в Харькове, где размещена опытная ядерная установка

Российские войска обстреляли из "Града" Харьковский физико-технический институт, где расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".

6 марта российско-террористические войска в очередной раз нанесли точечные удары по ядерным объектам Украины.

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По данным СБУ, разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Известно, что в Харьковском физико-техническом институте находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов.

Следователи СБУ под руководством Харьковской областной прокуратуры открыли уголовное производство по статье №441 "Экоцид".

Добавим, что Запорожская атомная электростанция до сих пор находится под контролем российских военных, ворвавшихся на территорию Украины. В сети находятся 2 энергоблока АЭС, еще один блок в ремонте, другие – остановлены.