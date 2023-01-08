Россияне во время так называемого "перемирия" обстреляли миссию ООН в Запорожской области

На Рождество диктатор Владимир Путин ввел так называемое "перемирие". Однако оккупанты все же обстреляли Запорожскую область.

Так, российские захватчики обстреляли миссию ООН в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире национального телемарафона.

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Оккупанты обстреляли миссию ООН

Миссия ООН везла гуманитарную помощь в Орехов, но в итоге попала под вражеский обстрел. Таким образом, Россия не придерживалась "рождественской тишины".

7 января у нас была делегация ООН, руководитель гуманитарной миссии в Украине Дениз Браун. Было согласовано, что не будет обстрелов, однако обещавшая не стрелять Россия утром обстреляла даже миссию ООН, которая привезла в Орехов гуманитарную помощь,

– рассказал Старух.

Глава региона назвал Россию "православным талибаном", который не понимает что-либо святое и пренебрегает всеми правилами человеческого сосуществования.

Где еще оккупанты нарушили рождественское "перемирие"