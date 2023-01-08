Россияне во время так называемого "перемирия" обстреляли миссию ООН в Запорожской области
На Рождество диктатор Владимир Путин ввел так называемое "перемирие". Однако оккупанты все же обстреляли Запорожскую область.
Так, российские захватчики обстреляли миссию ООН в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире национального телемарафона.
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Оккупанты обстреляли миссию ООН
Миссия ООН везла гуманитарную помощь в Орехов, но в итоге попала под вражеский обстрел. Таким образом, Россия не придерживалась "рождественской тишины".
7 января у нас была делегация ООН, руководитель гуманитарной миссии в Украине Дениз Браун. Было согласовано, что не будет обстрелов, однако обещавшая не стрелять Россия утром обстреляла даже миссию ООН, которая привезла в Орехов гуманитарную помощь,
– рассказал Старух.
Глава региона назвал Россию "православным талибаном", который не понимает что-либо святое и пренебрегает всеми правилами человеческого сосуществования.
Где еще оккупанты нарушили рождественское "перемирие"
- 6 января оккупанты ударили по городу Курахово Донецкой области. Захватчики нанесли удар по Кураховской городской больнице, в том числе по инфекционному отделению, где находился 21 человек. К сожалению, ранена сотрудница больницы.
- Также 6 января оккупанты в очередной раз обстреляли пожарную часть в Херсоне. В ГСЧС Украины сообщили, что в результате обстрела один из спасателей погиб, еще четверо – пострадали.
- 7 января в Харьковской области зафиксировали два прилета вражеских ракет в Мерефе. К сожалению, по предварительной информации, есть один погибший.
- Запорожье оккупанты обстреливали из ЗРК С-300 и РСЗО. Более того, есть предположение, что враг для этого использовал и ракеты с кассетными снарядами.