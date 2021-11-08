Оккупанты обстреляли поселок Светличное, разрушили помещение водоканала

Пророссийские боевики обстреляли поселок Светличное, что на Луганщине. Они разрушили помещение лаборатории водоканала.

Оккупанты совершили обстрел 8 ноября во время с 05:43 до 06:11. Они также применили запрещенное минскими соглашениями оружие.

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Пророссийские боевики обстреляли Светличное

Украинская сторона для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что вооруженные формирования России обстреляли населенный пункт Светличное. Для этого применили артиллерию калибра 122 миллиметра, запрещенную минскими соглашениями.

В общей сложности зафиксировали 6 попаданий снарядов калибра 122 миллиметра.



Пророссийские боевики обстреляли Светличное / Фото из фейсбука украинской делегации для участия в ТКГ

Оккупанты повредили водоканал

В результате обстрела получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушено помещение и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории,

– говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры, который обеспечивает водоснабжение для мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.



От обстрела оккупантов пострадало помещение водоканала / Фото из фейсбука украинской делегации для участия в ТКГ

Чтобы предотвратить эскалацию на линии столкновения, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ:

как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня;

оценить такие нарушения;

провести мониторинговые мероприятия в этом районе.



Оккупанты повредили водоканал / Фото из фейсбука украинской делегации для участия в ТКГ

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