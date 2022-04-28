Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области: есть погибшие и раненые – фото разрушений
28 апреля 2022 , 16:46Читати новину українською
Источник:Харьковская областная прокуратура
Российские военные цинично обстреляли поселок Покотиловка Харьковской области. Они открыли вогонб 28 апреля 2022 в 10 часов утра.
К сожалению, есть погибшие и раненые. В общей сложности агрессор повредил несколько десятков жилых домов и школу.
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Жуткие последствия обстрела оккупантами
В результате обстрела российских оккупантов погибли 2 мужчины. Еще 7 мирных жителей получили ранения.
- Всего повреждено около 30 жилых домов и одну школу.
Харьковская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Враг продолжает бомбить Харьковщину: что известно о ситуации в регионе
- Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что российские оккупанты бомбят Харьков уже 63-й день подряд и буквально совершают геноцид украинской нации.
- Только за последние сутки в Харькове и области произошло 18 пожаров в результате российских обстрелов.
- Также известно, что в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники. Это делается с целью усиления наступающей группировки.
Россияне обстреляли Харьковщину
Пострадали десятки домов
Есть погибшие и раненые
Открыли досудебное следствие
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