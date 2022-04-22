Оккупанты обстреляли предприятие под Харьковом: пять человек госпитализированы

Сегодня, 22 апреля, российские военные обстреляли одно из предприятий в поселке городского типа Коротич недалеко от Харькова. В результате атаки есть раненые.

Информацию подтвердил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. Он отметил, что пострадавших госпитализировали в больницу.

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Пожар в Харьковской области: что известно

В результате обстрела российскими войсками поселка Коротич под Харьковом, на терминале одного из предприятий вспыхнул масштабный пожар. Пятеро человек ранены.

Людей доставили в больницу, угрозы их жизнью нет,

– рассказал Забашта.

Больше деталей пока не разглашается.

Напомним, за предыдущие сутки харьковские спасатели ликвидировали 13 пожаров в пределах города. Больше всего в результате вражеских обстрелов пострадал Московский район.

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