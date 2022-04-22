Інформацію підтвердив директор Центру екстреної медичної допомоги регіону Віктор Забашта. Він зазначив, що постраждалих госпіталізували до лікарні.

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Пожежа на Харківщині: що відомо

Внаслідок обстрілу російськими військами селища Коротич під Харковом, на терміналі одного із підприємств спалахнула масштабна пожежа. П'ятеро людей поранені.

Людей доправили до лікарні, загрози їхнім життям немає,

– розповів Забашта.

Більше деталей наразі не розголошують.

Нагадаємо, за попередню добу харківські рятувальники ліквідували 13 пожеж в межах міста. Найбільше внаслідок ворожих обстрілів постраждав Московський район.

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